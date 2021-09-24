Более 3 млрд рублей направила «Россети Кубань» в 2021 году на ремонтную программу

Фото: "Россети Кубань".

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ провел встречу в Волгограде с главой компании «Россети Кубань» Борисом Эбзеевым, на которой были рассмотрены ключевые вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Общий объем финансирования годовой программы «Россети Кубань» по ремонту и техобслуживанию объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея в 2021 году составил 3,06 млрд рублей.

В целом по ЮФО объем финансирования ремонтной программы Группы «Россети» в 2021 году составляет 6,1 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – по компании «Россети Кубань», которая присутствует на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

В рамках реализации ремонтной программы и подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов специалисты «Россети Кубань» отремонтируют почти 10 тысяч км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, 1,8 тысяч трансформаторных подстанций и заменят свыше 6 тысяч опор. На Кубани и в Адыгее энергетики расчистят 1,5 тысячи га просек трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, проведут замену и ремонт 886 км проводов. Аварийный запас укомплектован в зоне ответственности компании на 100%. Ремонтная программа выполняется в срок, к 1 октября все основные работы будут завершены.

Эти мероприятия позволят снизить риски нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях и повысить надёжность работы объектов электроэнергетики в период прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

– Мероприятия годовой ремонтной программы выполняются с опережением сроков. Большая часть работ по ремонту энергообъектов была проведена еще до начала курортного сезона. В целом компанией выполнено 99% от запланированного годового объема ремонтных мероприятий, в том числе для подготовки электросетевой инфраструктуры региона к прохождению осенне-зимнего периода. До 1 октября основные работы к отопительному сезону по сети 35 кВ и выше планируется завершить в полном объеме, – отметил исполняющий обязанности генерального директора компании «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

В зоне эксплуатационной ответственности «Россети Кубань» в оперативной готовности находятся почти 1800 человек производственного персонала и 715 единиц спецтехники в составе 392 бригад, в том числе 22 мобильные бригады. В распоряжении энергетиков 109 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 12,6 МВт. Проведены противоаварийные тренировки персонала с целью обеспечения готовности к незамедлительному реагированию на возможные технарушения при воздействии неблагоприятных погодных условий.