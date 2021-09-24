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Общество24 сентября 2021 11:44

Почти тысячу браков заключили в Геленджике в 2021 году

В среднем в день образовывается 4 новые семьи
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: telegram-канал Pressa без пресса

Фото: telegram-канал Pressa без пресса

Почти тысячу браков заключили в Геленджике в 2021 году. В среднем в день в городе образовывается 4 новые семьи. А развод коснулся в текущем году 379 семей. Такие данные представили загсы.

Подчеркивается, что каждые десятые молодожены – пара с иностранцами. Так, в городе-курорте Краснодарского края в брак вступили граждане Германии, Турции, Сирии, Сербии, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана.

Кроме того, отмечена тенденция отходить от традиций. Теперь заключить брак пары стремятся не только в пятницу или субботу. Новые семьи образовываются и в будни – будь то вторник или среда.