В Росеестре стремятся к сокращению обработки заявлений на госрегистрацию и кадастровый учет до 1 дня

Фото: пресс-служба Краевой кадастровой палаты

Представители краевой кадастровой палаты и Росеестра накануне провели совещание с застройщиками жилья. На встрече обсуждались вопросы по улучшению предоставления услуг Росеетра.

Так, на совещании подробно рассмотрен процесс подачи заявок на госрегистрацию и кадастровый учет в электронном формате. В Росеестре подчеркнули, что время рассмотрения заявления стремятся сократить до 1 дня.

Кроме того, на встрече представлен доклад об основных ошибках застройщиков при отправке заявлений для кадастрового учета. Подчеркнуто, что если в техническом плане отсутствует разрешение на строительство, необходимо совместно с разрешением на ввод и техплан прикреплять обозначенный документ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 341 зона Кубани внесена в ЕГНР как территория с особыми условиями пользования. Зоны очерчены для санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений от загрязнений.