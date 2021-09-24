К переписи населения на Кубани подготовили 1,8 тысячи участков

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с 15 октября по 14 ноября проведут Всероссийскую перепись населения. Для этого в регионе определили около 1,8 тысячи переписных и стационарных участков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

– Данные переписи позволят изучить рынок труда и сформировать программы по его развитию. Определить точное число пенсионеров, детей и молодежи, понимать потребность в детских садах, школах, больницах и иных социальных объектах. От показателей будет зависеть финансирование края из федерального бюджета, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

На Кубани уже практически готовы к переписи населения. Сейчас завершается набор персонала и волонтеров. Стоит отметить, что добровольцев уже зарегистрировано свыше 1,3 тысячи человек.

Заявки на участие в переписи принимают до 30 сентября на сайте dobro.ru.