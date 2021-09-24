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Общество24 сентября 2021 12:25

Из бюджета Краснодара выделили деньги на строительство семи школ

Их начнут возводить уже до конца года
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

На начало строительства семи новых школ в разных микрорайонах Краснодара выделили 383 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Прошли госэкспертизу проекты семи школ. На строительство выделены деньги из городского бюджета, которые край возместит, - отметили в пресс-службе мэрии.

В администрации также добавили, что строительство школ начнется до конца года. Здания возведут на улице Демидовской в Новознаменском жилом районе, на улице Байбакова, Колхозной, на Первомайской в поселке Знаменском, в поселке Российском по улице Тверской, по улице Пригородной в районе Западного обхода и в районе улицы Планетной в поселке Плодородном.