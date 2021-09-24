На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 223 жителя, самому старшему – 102 года

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заразились 223 человека. В числе пациентов зафиксировано 32 ребенка, самому младшему из которых 1 год. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

В Краснодаре коронавирусом заболели 46 человек, в Сочи – 25. В Армавире зафиксировано 17 положительных тестов, в Тимашевском районе – 16. 14 человек заболели в Крыловском муниципалитете, по 11 - в Туапсинском и Выселковском. 9 пациентов приходится на Анапу, Белореченский и Кавказский районы, 8 – в Усть-Лабинском, 6 – в Кореновском и Калининском.

- 5 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Динском, Красноармейском и Новокубанском муниципалитетах, 3 – в Белоглинском и Ленинградском, по 2 - в Новороссийске, Темрюкском и Брюховецком районах. По 1 положительному тесту – в Геленджике, Апшеронском, Ейском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Новопокровском, Гулькевичском и Павловском муниципалитетах, - сообщили в региональном Оперштабе.

Среди заболевших обнаружено 147 женщин и 76 мужчин. А всего за период пандемии на Кубани скончались более 6 тысяч жителей. На аппаратах ИВЛ остаются 104 пациента, 6 – на ЭКМО.