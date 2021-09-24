В Краснодаре открылись мобильные пункты для вакцинации от гриппа

Прививки можно сделать по четырем адресам

На улицах Краснодара дежурят мобильные пункты для вакцинации от гриппа. Машины, в которых можно сделать укол от сезонного заболевания, находятся на четырех локациях. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве региона.

- В будние дни жители и гости Краснодара могут сделать прививку с 9:00 до 17:00 на театральной площади (ул. Красная, д. 122) и в сквере имени Жукова (ул. Красная, д. 35). А в выходные – в парке Солнечный остров (ул. Трамвайная, 2) и в Чистяковской роще (ул. Колхозная, д. 86) до 18:00, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что прививку от гриппа также можно сделать во всех поликлиниках города. Но собираясь на укол, не забудьте взять с собой паспорт и полис.

Ранее «Комсомолка» сообщала, где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре.