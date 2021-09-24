К строительству соцобъектов на Кубани привлекут дополнительных рабочих

Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани для строительства соцобъектов к установленному сроку привлекут дополнительных рабочих. Накануне вице-губернатор края Андрей Алексеенко проверил текущие работы в Кореновском и Динском районах, поручив увеличить число строителей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в Кореновске продолжаются работы в детском саду: здесь в мае текущего года произошел пожар. Здание готово на 73%, всего учреждение рассчитано на 325 воспитанников. На объекте задействованы 70 человек, число которых увеличат по поручению вице-губернатора. Завершить работы запланировано к концу года.

А в Динском районе, в частности, в поселке Зарождение работы завершены на 57%. Помещение располагает 125 местами, 25 из которых для ясельных групп. На объекте увеличат количество рабочих, что позволит завершить строительство к концу текущего года.

Андрей Алексеенко также проверил готовность Дворца водных видов спорта в Краснодаре, в котором оборудуют 4 бассейна, зал для пловцов, тренажерное помещение. Работы на объекте завершены на 85%.