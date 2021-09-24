Почти 1,5 миллиона рублей украл житель Кореновска из банкомата

Фото из архива КП

В Кореновске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя. Мужчина накануне взломал банкомат и украл из него 1 309 800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, в августе прошлого года мужчина сделал взрывное устройство из двух газовых баллонов с пропаном и кислородом. С помощью конструкции он взорвал один из банкоматов и похитил деньги.

А ранее, в 2019 году, фигурант уголовного дела решил организовать бизнес азартных игр. Для этого вместе с сообщниками он оборудовал в центре города зал с автоматами.

- Мужчина обвинялся по трем статьям за подрыв банкомата, создание взрывного устройства и организацию подпольного зала для азартных игр. Он приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу размером 100 тысяч рублей. Наказание для сообщников составляет 1,5 и 1 год условно, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

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