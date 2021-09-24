На Кубани закрыли две школы из-за вспышки коронавируса, еще 197 классов переведены на удаленку

В Геленджике и Усть-Лабинском районе закрыты по одной школе из-за выявленных случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

- Все ученики находятся на самоизоляции, в зданиях проводится санобработка, - уточнили в Оперштабе.

Также из-за всплеска заболеваемости в школах региона закрыто 197 классов в 86 школах, которые учатся сейчас на удаленке. Из-за COVID-19 ввели ограничения и в детских садах, в настоящее время не работает 70 групп в 37 дошкольных учреждениях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в каких городах и районах коронавирус затронул образовательные учреждения.