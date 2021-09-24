Выставка «Чудо-кисти» заработает в Краснодаре с 28 сентября

Фото: пресс-служба краевого выставочного зала

Выставка «Чудо-кисти» с 28 сентября начнет работу в Краснодаре. Экспозицию откроют в краевом выставочном зале изобразительных искусств. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке работы представит студия живописи «Чудо-кисти». Посетители увидят творения живописи и графики начинающих художников. А работы экспозиции продлится до 3 октября.

Студия «Чудо-кисти» сформировалась в сентябре прошлого года. В творческой организации занимаются как начинающие воспитанники, так и художники с опытом. Работы студии не раз были представлены на выставках Краснодара.