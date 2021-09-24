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Сотрудника одного из санаториев Сочи уличили в хищении двух миллионов рублей. Главный инженер путем махинаций присвоил себе часть средств для панорамного лифта.

- Окончено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главного инженера одного из сочинских санаториев в превышении полномочий, - сообщили в Следственном отделе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. - Как было установлено в ходе следствия, заказчик и подрядчик заключили договор на установку панорамного лифта. Цена работ составила более 7 миллионов рублей. Подрядчик выполнил работы не в полном объеме, а должностное лицо, зная это и используя свои полномочия в корыстных целях, подписало акт о приемке работ и перевело на расчетный счет строительной организации всю сумму.

В итоге материальный ущерб заказчику превысил 2 миллиона рублей, что является особо крупным размером. На период следствия 47-летний сочинец находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» направлено в суд.