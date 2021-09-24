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На Кубани готовность к отопительному сезону составляет 92%. Работы необходимо завершить до 1 октября. Ситуацию по готовности систем ЖКХ обсудили накануне на совещании под председательством вице-губернатора региона Александра Трембицкого.

- Подготовка к отопительному сезону должна завершиться к началу октября. Оставшимся участкам необходимо в срок закончить работы над оборудованием, - отметил Александр Трембицкий.

В районах Кубани уже решены вопросы по замечаниям Ростехнадзора, погашены долги и заключены соглашения с инвесторами. Каждый год в регионе обновляют более чем 5% сетей ЖКХ, по установленному плану – 160 километров – заменено 135 километров теплосетей.

Напомним, что подготовка к зимнему периоду началась в крае еще в феврале текущего года. На обновление коммунальных сетей отведено 5,8 миллиарда рублей.