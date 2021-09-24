Лучшие рестораторы мира соревнуются в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В Сочи проходит Чемпионат мира по ресторанному спорту WFRS World. Участие в нем принимают команды из 12 стран. В каждой команде есть шеф, официант и бармен. Первый готовит из имеющихся продуктов уникальное блюдо, второй – сервирует стол для жюри, ну а бармен – подбирает соответствующий общей концепции напиток.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии курорта, кулинарный чемпионат проводится в Сочи в четвертый раз. Помимо скорости жюри оценивает качество блюд и шоу, организованное командой, при его подаче. Важным критерием является и эстетика процесса приготовления пищи. - Чемпионаты и турниры по ресторанному спорту – это яркие эмоции и полезный опыт. Сочинские рестораторы смогут поучится у иностранных коллег и перенять лучшие мировые практик ресторанного бизнеса, - отметил начальник управления потребительского рынка и услуг Сочи Андрей Никончук.

Турнир продлится до 26 сентября. Команда-победитель получит переходящий кубок WFRS и персональный Кубок Победителя. Гостей мероприятия ждет хлеб и зрелища. В рамках чемпионата пройдет ярмарка-выставка, а также различные концерты.