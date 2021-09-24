Фото: @alekseioderov

Трещину на Мархотском хребте Новороссийска огородили спасатели. Накануне в районе «Семи ветров» обнаружен крупный провал, площадь которого растет. Об опасности нахождения в этой местности сообщил руководитель Новороссийского аварийно-спасательного отряда Алексей Одеров в своем Instagram-аккаунте.

Трещина в некоторых местах «расползлась» до двух метров. А от прогулок в опасной зоне просят воздержаться. Отмечено, что найденный раскол увеличивается: обнаружены его «рукава». А глубина трещины может достигать 10 метров. Причина формирования грунтового раскола устанавливается, не исключается версия влияния дождей.

- Спасатели проходили к Мархотскому хребту, провалы глубокие. Просим не ходить туда, так как можно не заметить трещину и упасть, - призвал спасатель Алексей Одеров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в числе выживших после экспедиции на Эльбрус оказались двое альпинистов из Новороссийска. Они находятся в больнице