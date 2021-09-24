К трем поселениям Новопокровского района Кубани проведут газопровод высокого давления

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Три поселения Новопокровского района Кубани подключат к газопроводу высокого давления. Работы завершат в 2023 году. Вопрос обсудили накануне на личном приеме жителей губернатора края Вениамина Кондратьева.

С проблемой по проведению труб к газопроводу в поселках Заречный, Животновод и Восход обратилась местная жительница. По просьбе в муниципалитете проведут оборудование протяженностью в 15,5 километра. На таком расстоянии находятся поселения от расположенного газопровода высокого давления.

Кстати, заявки на бесплатную газификацию подали порядка 22 тысяч жителей Кубани. Для ускорения реализации программы рассчитывают дополнительно профинансировать проекты и строительство сетей.

Краснодарский край находится на лидирующих позициях по газификации в сравнении с показателями других регионов. Средний уровень в регионе составляет 84,5%, в частности, в Новопокровском районе – это 67,4%.