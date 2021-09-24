Отопительный сезон может начаться досрочно в Сочи

Фото: Сочитеплоэнерго

В мэрии Сочи прошло совещание по подготовке к отопительному сезону. Первый осенний месяц выдался холодным и в городе поговаривают о досрочном включении батарей.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи, на повестке дня была готовность к зиме ресурсоснабжающих предприятий курорта, а также дорожно-транспортной инфраструктуры. Котельные курорта находятся на низком старте, паспорта готовности получили и все социальные объекты, завершается приемка теплоузлов в жилом фонде. Подготовились к зиме и дорожные службы. Техника в рабочем состоянии, противогололедных смесей тоже должно хватить.

- Отопительный сезон в Сочи стартует 15 ноября: сначала в горах, потом – в прибрежном кластере. Если будет холодно, подключим "тепло" раньше. Мы должны быть готовы без сбоев начать подачу тепла, как только это потребуется, - подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.