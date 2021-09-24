В Адыгее на маму погибшего от железной двери 5-летнего ребенка завели уголовное дело

Фото из архива КП

В Адыгее 24-летняя девушка обвиняется в смерти ребенка по неосторожности. На её сына накануне упала металлическая дверь, мальчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, в августе текущего года жительница Красногвардейского района оставила 5-летнего сына на улице без присмотра. Накануне около жилого дома выгрузили металлическую дверь, которую позже собирались установить. Мальчик играл около нее в одиночестве. В один момент дверь упала на ребенка, ударив по голове. От полученных травм 5-летний мальчик скончался.

- В отношении мамы ребенка возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности. По факту произошедшего продолжается следственная проверка, - прокомментировали в СУ СК РФ по республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Ейском районе края 6-летнюю девочку насмерть придавило шкафом. Мебель упала на ребенка, когда мама выносила мусор.