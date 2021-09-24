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Общество24 сентября 2021 15:27

Сергей Галицкий - о парке: «Краснодарцы имеют право на достойные условия жизни»

Владелец футбольного клуба дал эксклюзивное интервью
Ева МУР
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Сергей Галицкий. Фото: @galitskiy.s.n

Сергей Галицкий. Фото: @galitskiy.s.n

Меценат, Почетный житель Краснодара, основатель самой известной торговой сети и футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий дал большое интервью. Помимо разговоров о спорте, он впервые поведал о своей болезни.

- Я не хожу сейчас на многие домашние матчи клуба, потому что я нездоров, - сказал Галицкий.

Рядом с одним из самых лучших стадионов в Европе Галицкий построил главную городскую достопримечательность - парк "Краснодар".

- Не нужно петь мне хвалебных од, просто краснодарцы имеют право на достойные условия жизни, - ответил на реплику ведущих "Комментшоу" Сергей Галицкий.