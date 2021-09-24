Фото: сайт администрации Сочи

В сотню лучших здравниц России вошли три санатория Сочи. Об этом сообщает агентство RAEX, проводившем «срез» здравниц страны. В "ТОП-100 российских здравниц" вошли санаторий Заполярье, бальнеологический курорт «Мацеста» и санаторно-курортный комплекс «Бридж Резорт».

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии Сочи у каждого из объектов это не первая победа. Так «Заполярье», отмечающее в этом году 65-летний юбилей, становилось лучшим четырежды, «Мацеста» была лучшей в стране в 2020 году по оценкам Ассоциации оздоровительного туризма, а «Бридж Резорт» в тройке лидеров отрасли по масштабу бизнеса.

- Сочинские санатории всегда славились своей базой и традициями лечения. Наши санатории разработали более 500 уникальных программ, в том числе по постковидной реабилитации. В Сочи развито бальнеолечение. Ежегодно нашу «Мацесту» посещают свыше 70 тыс. человек. Здесь лечат более 1, 5 тыс. заболеваний, - сказала директор департамента курортов и туризма города Сочи Светлана Батяйкина.

Напомним, что сегодня на курорте работают свыше 60 санаториев. В межсезонье в Сочи действуют четыре льготных оздоровительных программы, в том числе для пенсионеров.