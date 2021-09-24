Посол Кипра приехал с рабочим визитом в Краснодар

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в РФ Андреасом Зиноносом. Они обсудили развитие делового, экономического и культурного сотрудничества в рамках российско-кипрских отношений. Отмечу, что встречи с представителями Средиземноморского государства становятся традиционными.

Открывая встречу, Юрий Бурлачко ознакомил Посла с основными моментами становления и развития кубанского парламентаризма, а также затронул тему укрепления экономических связей.

«В последнее время сотрудничество между нашими регионами налаживается довольно активно. У Вас уже сложились плодотворные взаимоотношения с кубанскими учебными заведениями. Если же говорить о нашем экономическом сотрудничестве, то его потенциал далеко не исчерпан. Между тем, несмотря на сложные условия прошлого года, товарооборот между Кубанью и Кипром составил более 130 млн долларов. В этом году, по состоянию на июнь, эта цифра уже составила 105 млн долларов», - отметил Юрий Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, у Кубани с Республикой сложились давние связи - взаимодействие между двумя регионами было обозначено в далеком 1992 году, когда Правительство РФ заключило соглашение «О сотрудничестве в развитии причерноморского региона (Краснодарский край)». И сейчас есть все возможности для более тесного и продуктивного взаимодействия.

Андреас Зинонос, в свою очередь, поблагодарил главу депутатского корпуса Кубани за встречу, и отметил что два региона связывают исторические узы, которые будут только укрепляться.

- Самое первое, что мы должны сделать - это открыть пути и дать возможность, чтобы наши предприниматели познакомились друг с другом лучше, чтобы создать почву для дальнейшего развития двусторонних отношений. Сейчас Кипр – это туристический центр и центр бизнеса. Поэтому мы можем вместе познакомиться с опытом обеих стран, обменяться идеями и посмотреть, в каких сферах у нас может быть сотрудничество и кооперация, - рассказал Андреас Зинонос.

В завершении встречи председатель ЗСК Юрий Бурлачко подытожил: «Серия Ваших встреч в Краснодарском крае, уверен, даст новый импульс для развития экономического, культурного взаимодействия между Республикой и нашим регионом. Затем обе стороны обменялись памятными подарками.