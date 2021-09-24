В Краснодаре ко Дню города презентовали книгу «Градоначальники. Екатеринодар»

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре ко дню города выпустили книгу «Градоначальники. Екатеринодар». Издание презентовали накануне в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Книга содержит сведения о руководителях краевой столицы с 1793 по 1920 годы. В частности, на страницах рассказывается о таких главах Краснодара, как Гавриил Чистяков, Иван Дицман, Константин Фролов, Филипп Акулов. Издание состоит из архивных и газетных материалов, фотоснимков времен XIX века.

- Выпускать книгу ко дню города стало традицией. В этом издании собрана информация о градоначальниках краевой столицы. Эта книга – своеобразный мост из прошлого в настоящее для сравнения проблем прежнего и нынешних времен. Они всегда примерно одинаковые, - отметил на презентации заместитель главы Краснодара Антон Смертин.

Экземпляры книги передадут в школьные и городские библиотеки края. А материалы переведены и на английский язык.