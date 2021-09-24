Кавказский заповедник закроет первые тропы в Сочи с 4 октября

Фото: Кавказский биосферный заповедник

Из-за погодных условий Кавказский заповедник закроет туристические маршруты раньше обычного срока.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Кавказского заповедника, первыми станут недоступны для посещений маршрут №8 “Через перевал Аишха к Черному морю” и частично №8а “Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный” на участке от Бзерпинского карниза до лагеря Холодный.

- Эти тропы закроем уже 4 октября. Причина – погодные условия. На высоте 1800 метров 23 сентября образовался первый снежный покров. На остальных маршрутах летний туристический сезон завершится 15 октября. Маршруты №30А и №30Б, которые начинаются от КПП Лагонаки будут работать только в экскурсионном формате, от КПП Лагонаки до 2-й смотровой площадки, - уточнили в заповеднике.

Напомним, что в этом году посещать заповедные тропы можно было с 10 июня. В летний туристический сезон для сочинцев и гостей курорта были доступны девять маршрутов для многодневных походов.