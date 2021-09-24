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В Краснодаре на улице Северной появится выделенная полоса. Разметку для общественного транспорта планируют организовать на участке от улицы Красной до улицы М. Седина. Об этом накануне сообщил Департамент транспорта Краснодара в telegram-канале.

- Сегодня полоса на этом участке фактически не используется, поэтому здесь будет организована разметка. Это позволит увеличить пропускную способность, убрав общественный транспорт на отдельный участок, - прокомментировал начальник отдела организации дорожного движения Сергей Камынин.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что жители Краснодара проголосовали против введения выделенной полосы на улице Ставропольской. В открытом опросе участвовало 1306 человек, 901 из которых ответили «нет».