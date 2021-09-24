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Общество24 сентября 2021 16:50

В Белореченском районе Кубани в 2022 году начнут строить детсад

Старое учреждение №40 накануне признали аварийным и закрыли
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Мария Ленц

Фото: Мария Ленц

В Белореченском районе Кубани в 2022 году начнут строительство детского сада. Старое учреждение №40 признали аварийным и закрыли. Вопрос о возведении детсада обсудили накануне на личном приеме губернатора края Вениамина Кондратьева с местными жителями.

Так, в поселке Степной муниципалитета работал детский сад №40, который принимал 41 воспитанника. Здание возвели еще в 1962 году. В ноябре прошлого года помещение учреждения признали аварийным и закрыли.

Теперь в 2022 году здесь начнется строительство нового детсада. Учреждение рассчитывают построить на 80 мест. Уже ведутся выборы подрядчика.

А жители Крыловского района обратились с просьбой обеспечить комфортную сотовую связь. В 2022 году в хуторе Тверском планируется возвести базовую станцию радиотелефонной связи.