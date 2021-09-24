305 тысяч школьников обеспечат горячим питанием

Фото: администрации края.

На Кубани горячим питанием утверждено обеспечить 305 тысяч школьников. Вопрос кормления детей в образовательных учреждениях обсудили накануне на совещании вице-губернатора Анны Миньковой с представителями районов края по социальным вопросам.

- В школах ведётся контроль за соблюдением обеспечения питанием, работают школьные советы и родительская общественность, - прокомментировала Анна Минькова.

В крае также решается вопрос по обеспечению питанием учеников с ограниченными возможностями: оно осуществляется два раза в день. На эти цели в регионе выделили порядка 400 миллионов рублей.

В 2021 году новому учебному году на Кубани обновили региональную нормативную базу, также создан краевой банк меню. Кроме того, на следующей неделе вновь начнутся проверки школьных столовых и поставщиков продуктов.