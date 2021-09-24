На Кубани на 3,6% снизилась заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой неделей

Фото: администрации края.

В Краснодарском крае заболеваемость COVID-19 снизилась на 3,6%. Данные озвучены в сравнении с прошлой неделей. Об этом накануне сообщила специалист отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охране территории управления краевого Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

Так, за последнюю неделю зафиксировано 1604 заражения коронавирусной инфекцией. В среднем за сутки тест на COVID-19 подтверждался у 220 человек, в том числе детей, начиная от новорожденных.

Источниками передачи инфекции отмечены семья - 17,5%, работа - 10%, учебные заведения- 10%. А показатели заражений на курортах Кубани снизились на 15%. Кстати, в Геленджике и Усть-Лабинском районе края на "удаленку" перевели по одной школе. Здесь накануне выявлен всплеск заболеваемости.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре вакцинацию прошли уже более 431 тысячи человек. В краевой столице продолжают работы 60 прививочных пунктов, 3 из которых принимают граждан круглосуточно.