Четыре автомобиля пострадали в аварии в Динском районе. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября, примерно в 16 часов на трассе Краснодар-Ейск рядом со станицей Динской, сообщили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, 36-летний водитель «Тойоты» пренебрег безопасной дистанцией между свои и впереди едущим "Киа Бонго". В результате, не рассчитав свою скорость и маневры соседа по дороге, совершил столкновение иномаркой.

- От удара автомобиль "Киа Бонго" продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем "Киа Спортаже", под управлением 40-летнего мужчины. После чего автомобиль "Киа Спортаже" продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ 21105", под управлением 76-летнего мужчины. автомобиля под управлением 63-летнего мужчины, - рассказали в ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Один из автомобилей силой удара выбросило в кювет.

26-летний пассажир автомобиля "Киа Бонго" получил травмы и продолжит лечение в больнице. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.