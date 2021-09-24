На Кубани вакцинируют 60% населения от сезонного гриппа, в том числе и школьников

В детских садах и в школах будут работать выездные пункты вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вакцинация детей от сезонного гриппа на особом контроле региональных властей, сообщили 24 сентября в администрации Краснодарского края. Вице-губернатор Анна Минькова поручила районам Кубани организовать выездные пункты вакцинации во всех детских образовательных учреждениях. Сейчас в детсадах и в школах формируют списки детей, чьи родители согласны на прививки, после приедут врачи для проведения процедуры.

– Прошу взять вакцинацию от сезонного гриппа на контроль, особенно в школах и в детских садах. Люди, работающие в сферах образования, в общепите – должны привиться в первую очередь. Год назад мы не видели такого серьезного подъема заболеваемости гриппом, а в этом году фиксируем случаи уже с августа, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Всего предстоит вакцинировать от сезонного почти 3,5 миллиона населения Краснодарского края. С начала сентября привились 477 тыс. человек, в основном это дети.