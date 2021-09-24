Педагог из краснодарской гимназии представит Кубань на конкурсе «Учитель года России»

Полина Пятакова уже стала лучшим педагогом региона, теперь поборется за звание лучшего учителя в стране. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» участвуют 85 преподавателей со всей страны. Краснодарский край представляет Полина Пятакова из краснодарской гимназии № 3. Учитель русского языка и литературы обошла профессионализмом региональных коллег на конкурсе «Учитель года Кубани 2021».

– Полина Алексеевна – молодой педагог и очень активный участник конкурсного движения. Весной 2020 года в составе сборной школы участвовала в полуфинале Всероссийского конкурса «Учитель будущего». Также в составе команды клуба «Учитель года Кубани» приняла участие в Чемпионате региональных учительских команд в Ульяновске, – рассказала министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева.

Финал национального конкурса пройдет в Ростове-на-Дону. А церемония награждения пройдет 10 октября в Государственном Кремлевском дворце. Самому лучшего педагогу страны по традиции вручат Большого хрустального пеликана и посвятят в советники министра просвещения РФ на общественных началах.