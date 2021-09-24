Люди не могут выехать из Краснодара из-за пробок

Дороги полыхают красным.

24 сентября вечером дороги Краснодара традиционно заполыхали красным цветом. В городе пятибалльные и выше пробки. По улице Калинина встали обе полосы движения. Нервничают водители и на улице Октябрьской, здесь змея из машин растянулась до улицы Северной.

- Домой попадем в лучшем случае, к ночи, - делятся эмоциями автолюбители в соцсетях.

Еще хуже ситуациях на выездах из города. Тургеневский мост на картах навигаторов сплошного багряного цвета. Пробка начинается на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина и тянется вплоть до Новой Адыгеи. Машины стоят как вкопанные. Ситуацию усложняют так называемые «обочечники», но уже и на обочинах своя колонна из ушлых водителей.Вынуждены менять расписание и междугородние автобусы. Краснодарцам предлагают сдать билеты либо же обменять их на другие рейсы.