Почти 500 тысяч тонн фруктов и ягод ежегодно собирают в садах Кубани

Садоводы Кубани собирают 40 % фруктов и ягод от общего урожая России.

Расти сад большой и малый. На Кубани более 40 фермеров получили губернаторские гранты «Малый сад» на развитие садоводства. Максимальный размер гранта составляет 3 миллиона рублей. Всего за три года действия программы было выплачено 138 миллионов рублей и заложены более 200 гектаров садов на эти средства.

– На закладку садов и уход за ними предоставляют субсидии из федерального и краевого бюджетов. Молодые фермерские хозяйства, работающие не более одного года, могут получить губернаторский грант на закладку интенсивного сада, - рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

Ежегодно на Кубани закладывают боле 1,5 тыс. гектаров молодых садов интенсивного типа. Доля кубанских фруктово-ягодных предприятий составляет около 40% от общего урожая продукции страны.