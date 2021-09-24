В Сочи закроют пляжи из-за штормового предупреждения

В выходные дни в Сочи будут закрыты все пляжи. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи объявили штормовое предупреждение. 24 сентября в администрации курорта был организован муниципальный оперативный штаб, который будет круглосуточно следить за обстановкой. Все оперативные службы города также переведены в круглосуточный режим режим работы.

- Ночью 25 сентября к побережью Черного моря в районе Сочи подойдет грозовой фронт, который вызовет активную грозовую деятельность, усиление ветра и локальное выпадение града на территории курорта. В зону его действия попадают все районы города, - рассказали в администрации Сочи.

Больше всего достанется предгорным и горных районам. Там прогнозируют ливни и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. 25 и 26 сентября существует вероятность формирования смерчей над морем.

Глава города поручил также обратить особое внимание на Имеретинскую низменность в связи с проведением Гран-при России «Формулы 1», сосредоточить там силы и средства для оперативной локализации вероятных последствий непогоды.

Пока действует штормовое предупреждение, все пляжи курорта будут закрыты. Правоохранительные органы, казаки и бойцы Росгвардии будут следить за тем, чтобы зеваки не подходили близко к линии моря и не рисковали жизнью.