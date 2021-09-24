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Происшествия24 сентября 2021 21:40

Немецкую авиабомбу нашли на дне Черного моря

Из-за находки в районе села Мысхако введен локальный режим ЧС
Евгения ХАЛИКОВА
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По оранжевым полосам на хвосте удалось классифицировать снаряд. Фото:@ncpr1998

По оранжевым полосам на хвосте удалось классифицировать снаряд. Фото:@ncpr1998

Эхо войны обнаружили водолазы новороссийского центра поисковых работ во время рядового обследования береговой линии. Снаряд лежал в 10 метрах от берега, зарывшись в морской грунт на глубину в полтора метра. По красным полосам на хвостовом оперении взрывотехники классифицировали бомбу.

- Это немецкая авиабомба SD-250. Поднять плавкраном ее не получится из-за маленькой глубины, - рассказала специалист-кинолог (взрывотехник) Наталья Береза.

Уничтожить эхо войны на месте тоже нельзя, так как вокруг много жилых домов и гостиниц. Сейчас место находки оцеплено и взято под круглосуточную охрану. Внести ясность, как утилизировать снаряд, должны специалисты-саперы.

В Черном море возле Новороссийска обнаружили немецкую авиабомбу. Видео: @ncpr1998