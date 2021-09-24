Пилот «Мерседеса» сбил механика во время пит-стопа на гонках в Сочи. Фото:MercedesAMGF1

В Сочи во время гонок «Формулы-1» пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон заехал в бокс для технической проверки болида. На пути его встречал механик, который должен провести быструю диагностику машины. Однако что-то пошло не по плану и в итоге болид снес с ног техника.

Видео инцидента появилось в аккаунте команды. Там же сообщили, что механик не получил серьезных травм.

Российский этап «королевских гонок» проходит в Сочи с 23 по 26 сентября. По итогам вторых свободных заездов Льюис Хэмилтон показал второй результат, лидерство у его партнера по команде Валттери Боттасу.

На 25 сентября запланированы третья свободная практика и квалификация. Гонка состоится в воскресенье.