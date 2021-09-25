В Краснодаре выбрали лучшего воспитателя 2021 года

Виктория Руднева- лучший краснодарский воспитатель 2021 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре подвели итоги профессионального конкурса «Воспитатель года города Краснодара». Диплом победителя достался Виктории Рудневой, работающей в детсаду № 216. Педагогу вручили денежный сертификат и переходящий символ конкурса – Хрустального пеликана.

— Развитие детей во многом зависит от того, насколько комфортными будут условия в их детском саду. Но никакой суперсовременный детский сад и инновации не заменят педагогического таланта, мастерства и отзывчивости человека, который с ними рядом, - рассказал директор городского департамента сказал Алексей Некрасов.

Конкурс «Воспитатель года города Краснодара проходит уже в 19 раз. В этом году в профессиональном мастерстве состязались 96 педагогов. В финал вышли 12 воспитателей. Имя победителя конкурса 2021 года по традиции будет занесено в Золотую книгу образования Краснодара.