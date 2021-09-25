Последние новости на 25 сентября 2021: болезнь Галицкого и ограничения из-за коронавируса

Последние новости Краснодара и края

Рассказываем последние новости на 25 сентября на Кубани.

Российский миллиардер Сергей Галицкий сделал серьезное заявление – он рассказал, что болен, из-за чего не может посещать матчи «Краснодара». Владелец ФК «Краснодар» дал первое за два года интервью, и оно выглядит так, будто меценат прощается. Надо сказать, судя по этому заявлению, речь не идет о стандартном наборе возрастных недугов. Полная исповедь Галицкого.

Еще не прошел и месяц с начала учебного года, как ковид стал подкашивать студентов, школьников и малышей-детсадовцев. Из-за коронавируса полностью по одной школе закрыли в Геленджике и Усть-Лабинском районе. Помимо этого, на удаленку переведены еще 197 классов в 86 школах региона. Не работают 70 групп в 37 детских садах.

25 сентября Краснодар отмечает День городу, ему исполнилось 228 лет. «Комсомолка» рассказывала, о самых крупных проектах, которые ждет краевой центр.