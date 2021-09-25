Погода в Краснодаре 25 сентября 2021: будет дождливо и ветрено

Пасмурно будет до конца недели Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 25 сентября. Над городом нависнут грозовые тучи, дождь ожидается в течение всего дня.

- В Краснодаре 25 сентября ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдет сильный дождь, днем кратковременный, гроза. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов, днем 15-17 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодарском крае также дождливо, в горах возможно налипание мокрого снега и града. На Черноморском побережье, несмотря на сырую погоду, воздух прогреется до 15-20 градусов.