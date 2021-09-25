Российский миллиардер Сергей Галицкий из-за болезни изменит структуру управления ФК «Краснодар»

Скриншот с выпуска "КомментШоу"

Миллиардер и президент клуба ФК «Краснодар» Сергей Галицкий не давал интервью больше двух лет. В последнее время он совсем не появлялся на публике, даже не посещал матчи своей команды. Накануне на ютуб-канале вышел выпуск «КомментШоу» с его участие. Там бизнесмен сделал шокирующее заявление – Галицкий рассказал о болезни. На ее фоне он намерен изменить структуру управления ФК «Краснодар».

- Клуб не должен зависеть от одного человека (говоря о себе, - авт.). Он должен существовать независимо от того, есть я или нет. К сожалению, ты часто не являешься хозяином своей судьбы, - заявил Сергей Николаевич.

Владелец «Краснодара» добавил, что структура управления будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета, также контролировать исполнение обязательств будут банки. Сейчас прорабатываются все моменты, которые зафиксируют документально: будет прописано, сколько может тратиться на трансфер, сколько тратить денег на свою зарплату имеет право менеджмент и другие важные аспекты.

- То есть это будет как эндаумент (когда есть целевой капитал, доход от которого используют в некоммерческих целях- авт.) — достаточно пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб. Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке, - отметил Галицкий.