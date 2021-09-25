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Общество25 сентября 2021 9:19

На федеральной трассе в Анапе вводят ограничения движения из-за подтоплений

На город утром 25 сентября обрушились ливни, дождевые потоки выливаются на дорогу
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/propaganda123region

Фото: instagram.com/propaganda123region

В Анапе утром 25 сентября прошел сильный ливень. Обильные осадки подтопили часть федеральной автомобильной дороги «Новороссийск – Керчь» в посёлке Виноградном. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Движение на федеральной трассе в Анапе ограничено в связи с подтоплением. Организован объезд через поселок Виноградный, - отметили в ведомстве.

В 08:45 движение полностью восстановлено. Но в Госавтоинспекции отметили, что дожди 25 сентября ожидаются в течение всего дня. На трассе в районах возможных подтоплений дежурят экипажи ДПС. Инспекторы будут ограничивать движение по ситуации. Не исключено, что в течение дня движение снова будут перекрывать. Водителям рекомендуют не выезжать из дома в непогоду.