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Общество25 сентября 2021 9:47

Залповый ливень затопил 100 метров федеральной дороги в Сочи

Штормовое предупреждение действует до конца дня 25 сентября
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Дорога оказалась под водой

Дорога оказалась под водой

В ночь на 25 сентября на Сочи обрушился залповый ливень. Дождевые потоки затопили проезжую часть федеральной дороги в микрорайоне Вардане Лазаревского района. Об этом сообщили в Упрдор «Черноморье».

- Ливень прошел в предгорьях Сочи. На улицах скопился большой объем ливневого стока. В настоящее время движение остановлено: подтоплен 100-метровый участок дороги А-147 Джубга – Сочи в микрорайоне Вардане, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

По состоянию на 9:30 утра интенсивность осадков снизилась. Но дожди ожидаются до конца дня. Дорожники просят водителей воздержаться от поездок без крайней необходимости, не останавливаться в низинах, складках рельефа или в местах с быстрорастущим уровнем воды на проезжей части, вблизи русел рек.