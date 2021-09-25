Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодара с днем города

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре День города отмечают 25 и 26 сентября. С праздником жителей и гостей поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев.

– С каждым годом наш любимый город прирастает новыми районами, скверами, предприятиями и дорогами. Краснодар входит в топ самых привлекательных городов страны по многим аспектам. Вместе с краснодарцами можем сделать город еще лучше. С праздником, всех жителей и гостей кубанской столицы, – написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

В этом году из-за коронавирусных ограничений жители и гости остались без концерта. Но это не означает, что торжеств не будет совсем. Мероприятия организуют в соблюдением санитарных норм.

Ранее «Комсомолка» рассказывала историю Краснодара. Его основали в 1793 году как крепость. Первоначальное название – Екатеринодар. В 1920 году город переименовали в Краснодар. Как изменилась жизнь в Краснодаре за 228 лет.