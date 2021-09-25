Флаг Краснодара торжественно подняли на Главной площади в честь Дня города

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На Главной городской площади флаг Краснодара торжественно подняли казаки Почётного караула Кубанского казачьего войска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Наш любимый город прожил еще один год, и он был успешным во многих сферах и областях. В развитии и обновлении Краснодара есть заслуга каждого жителя, - сказал исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов.

Мероприятие на площади провели с минимальным количеством участников и соблюдением требований Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что площадь флага, который подняли в честь Дня города, насчитывает 150 квадратных метров – 10 на 15.