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Общество25 сентября 2021 11:42

Флаг Краснодара торжественно подняли на Главной площади в честь Дня города

Краевой центр отмечает 228-ю годовщину со дня основания
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

На Главной городской площади флаг Краснодара торжественно подняли казаки Почётного караула Кубанского казачьего войска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Наш любимый город прожил еще один год, и он был успешным во многих сферах и областях. В развитии и обновлении Краснодара есть заслуга каждого жителя, - сказал исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов.

Мероприятие на площади провели с минимальным количеством участников и соблюдением требований Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что площадь флага, который подняли в честь Дня города, насчитывает 150 квадратных метров – 10 на 15.