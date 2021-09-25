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Общество25 сентября 2021 11:49

Движение на трассе Джубга-Сочи в Лазаревском районе восстановлено

Перекрытие на участках в районе населённых пунктов Лоо, Вардане и Буу снято
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы мэрии

Фото: пресс-службы мэрии

В Сочи сняли ограничения на федеральной трассе из-за подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

- Наблюдается затруднение проезда на участке в районе Лоо, машины проезжают, но с ограниченной скоростью. На остальных участках вода спала, ливневки справились. Держим ситуацию под контролем, - прокомментировал исполняющий начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Также известно, что на выезде из Кудепсты на улице Ленина упало дерево. Движение на этом на участке затруднено. Сейчас специалисты распиливают ствол и готовят к вывозу.

Все службы переведены на круглосуточный режим.

Движение на федеральной трассе Джубга-Сочи в Лазаревском районе восстановлено