Движение на трассе Джубга-Сочи в Лазаревском районе восстановлено

Фото: пресс-службы мэрии

В Сочи сняли ограничения на федеральной трассе из-за подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

- Наблюдается затруднение проезда на участке в районе Лоо, машины проезжают, но с ограниченной скоростью. На остальных участках вода спала, ливневки справились. Держим ситуацию под контролем, - прокомментировал исполняющий начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Также известно, что на выезде из Кудепсты на улице Ленина упало дерево. Движение на этом на участке затруднено. Сейчас специалисты распиливают ствол и готовят к вывозу.

Все службы переведены на круглосуточный режим.