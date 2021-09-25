Закрытие «Кинотавра» в Сочи не стали переносить из-за дождя

Площадка "Кинотавра"
Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ
На Сочи обрушился ливень 25 сентября – дворы, дороги, мосты оказались под водой. Из-за непогоды перенесли заезд «Формулы-2». Также дождем накрыло площадку «Кинотавра». Но закрытие фестиваля из-за непогоды отменять не стали.
Площадка "Кинотавра"
Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ
- «Кинотавр» не отменили из-за ливня, вечером обещают провести закрытие фестиваля. Сейчас на площади перед Зимним театром все огорожено, охрана никого не пускает, но кресла для гостей подготовлены, - передает корреспондент «КП» - Кубань» с места.
Площадка "Кинотавра"
Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ
Ожидается, что к вечеру дождь в Сочи закончится. И закрытие «Кинотавра» в Сочи пройдет в комфортных условиях.