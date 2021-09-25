В Адыгее уже лепят снеговиков

В Лаго-Наки уже лепят снеговиков. Фото:kaxaya

В Кавказском заповеднике настоящая зимняя сказка. Пушистый снег окутал кордон Лаго-Наки. Еловые лапы склонились от тяжести мокрого снега. Сотрудники заповедника заканчивают последние приготовления к холодам. Закрываются популярные туристические маршруты.

- В этом году маршруты закрываются раньше обычного. Все из-за погодных условий. Уже с 23 сентября на высоте более 1800 метров образовался первый снежный покров. В горах по ночам фиксируются заморозки. Поэтому передвижения туристов по маршрутам заповедника становятся небезопасными, - рассказали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике.

Первые тропы будут введены с 4 октября с 4 октября. Закроются маршруты №8 “Через перевал Аишха к Черному морю” и частично №8а “Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный” на участке от Бзерпинского карниза до лагеря Холодный.