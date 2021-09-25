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Общество25 сентября 2021 14:13

В горах Красной поляны выпало 17 см снега

Снегопад на горнолыжных курортах продолжался всю ночь с 24 на 25 сентября
Евгения ХАЛИКОВА
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В горах Сочи сейчас красиво, но очень опасно. Власти просят воздержаться от горных прогулок. Фото:rosakhutor

В горах Сочи сейчас красиво, но очень опасно. Власти просят воздержаться от горных прогулок. Фото:rosakhutor

25 сентября на вершине горного хребта Аибга высота снежного покрова составляла 17 см. Снег шел всю ночь и не думает останавливаться. Температура воздуха на высоте 2230 метров над уровнем моря опустилась до минусовой отметки, на столбиках термометра – 1. Это первые заморозки в Красной Поляне.

- Но мы бы не стали настраиваться на скорое открытие горнолыжного сезона, скорее всего снег растает в начале будущей недели, - сообщили синоптики курорта.

В Сочи действует штормовое предупреждение. В горах ждут порывистый ветер и метель. Туристов просят воздержаться от горных прогулок. По сведениям метеорологов пик непогоды еще впереди.

На вершине горного хребта Аибга выпало 17 см снега. Видео: rosakhutor