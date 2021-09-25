Задержка поездов в Сочи произошла из-за обломка рекламного щита, который ветром принесло на контактную сеть

Пассажирам принесли извинения

Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки ряда поездов в Сочи. Об этом сообщили в СКЖД.

- 25 октября в 10:45 на перегоне Хоста-Адлер произошла вынужденная остановка поезда №83 сообщением Москва - Адлер. На контактной сети и другой железнодорожной инфраструктуре выявлен обломок рекламного щита, который вынесло порывом ветра, - отметили в пресс-службе СКЖД.

Поезд задержали на 2,5 часа. Также ряд других пассажирских локомотивов опаздывают на время до полутора часов.

- Железнодорожники убрали посторонние предметы с контактной сети. В настоящее время предпринимают меры по сокращению отставания поездов, - добавили в СКЖД.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи задержаны 12 самолетов.