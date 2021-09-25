В Краснодарском крае действует программа диспансеризации населения после коронавируса

Жители Кубани могут поправить здоровье после коронавируса в одном из региональных санаториев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проходит диспансеризация жителей региона, переболевших коронавирусом. Как сообщили 25 сентября в краевой администрации, уже 28 тысяч кубанцев прошли полное обследование организма: КТ легких, ЭХО-КГ и другие углубленные исследования. Некоторым после заключения врачей было рекомендовано продолжить реабилитацию в одном из 53 профильных санаториев региона.

– Сегодня важно сконцентрировать внимание не только на борьбе с коронавирусом, но и на последствиях у переболевших. Коронавирус – болезнь, которая до сих пор не изучена на 100%. Вирус бьет в слабые места, иногда вызывая опасные, но первое время невидимые осложнения. Как раз полное обследование позволит выявить эти нарушения своевременно, – рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Обследования проводят в 93 медицинских учреждениях региона. Также работают 44 мобильные бригады, которые по графику посещают отдаленные уголки региона. Уже более 6 тыс. человек получили услуги санаторно-курортного лечения после COVID-19 на территории региона.