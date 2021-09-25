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Общество25 сентября 2021 15:05

17 градусов тепла прогнозируют в Анапе 25 сентября

Несмотря на сильный порывистый ветер и температуру воздуха + 17, на пляже много людей в купальных костюмах
Евгения ХАЛИКОВА
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В Анапе туристы продолжают купаться в Черном море.

В Анапе туристы продолжают купаться в Черном море.

В Анапе туристы ловят последние солнечные деньки и требуют продолжение бархатного сезона. 25 сентября в городе, по прогнозам синоптиков, днем +17, облачно, температура воды +22. На пляжах курорта достаточно много смельчаков, решившихся на водные процедуры несмотря на сильный порывистый ветер.

- Купальный сезон продлится еще несколько дней от силы, пока температура воздуха и воды более или менее комфортны. Уже в конце сентября по утрам в Анапе будет не более 13 градусов тепла, - рассказали синоптики.

Местные жители говорят, что в этом году сезон закрывается даже раньше обычного. Такого холодного сентября на побережье Черного моря никто не помнит.

Обстановка на пляже в Анапе 25 сентября 2021